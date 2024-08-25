Otomobil Çarpan Karaca, Tedavi Ediliyor

Tokat'ta otomobil çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.

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Otomobil Çarpan Karaca, Tedavi Ediliyor

Tokat'ta aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi ediliyor.

Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında yol kenarında, araç çarpması sonucu yaralanmış karacayı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerce alınan hayvan, özel veterinerde ameliyat edildi.

Karacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Tokat
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