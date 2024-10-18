Oto Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

Kayseri'de bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

Son Güncelleme:
Oto Hırsızları Kıskıvrak Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Barboros mahallesinde bir otomobilde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. ekiplerce yapılan 40 saatlik kamera inceleme çalışmaları sonucu şüphelilerin M.S. ile S.Ö. olduğu belirlendi. Polis, olayın şüphelisi 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar
Yarısı Balık Yarısı Kuş, Resmen Evrim Geçirmiş: Balıkçıklar Gördüklerine İnanamadı Yarısı Balık Yarısı Kuş, Resmen Evrim Geçirmiş: Balıkçıklar Gördüklerine İnanamadı
Mardin'de Çifte Operasyon: Gözaltılar Var Mardin'de Çifte Operasyon: Gözaltılar Var
Yola Düşen Dev Kaya Ulaşımı Kilitledi Yola Düşen Dev Kaya Ulaşımı Kilitledi