Ot Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün ormana yakın kısmında bulunan bir tarlanın kenarında ot yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın orman yönüne doğru büyüdü.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Ekipler tarafından yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA