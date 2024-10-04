Ot Yangını Faciaya Yol Açacaktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir anda ormana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

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Ot Yangını Faciaya Yol Açacaktı

Yangın, Göynük ilçesi Mustanlar köyü mevkiinde başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk arazide yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Dumanları gören köy halkının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 1,5 dönümlük arazi zarar gördü.

Kaynak: İHA

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