Osmaniye’de Otomobil Tarlaya Uçtu
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu.
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Kaza, Bahçe ilçesi Arıklıkaşı mevkinde gerçekleşti. Hakan A. idaredesindeki 07 BEB 525 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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