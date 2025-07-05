Osmaniye’de Otomobil Tarlaya Uçtu

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu.

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Osmaniye’de Otomobil Tarlaya Uçtu
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Kaza, Bahçe ilçesi Arıklıkaşı mevkinde gerçekleşti. Hakan A. idaredesindeki 07 BEB 525 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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