Osmaniye'de Kaçak İçki Operasyonu: 44.5 Litre Ele Geçirildi

Osmaniye'de polisin gerçekleştirdiği bir operasyonda, toplam 44.5 litre kaçak içki ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde bir kişinin el yapımı kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisini alarak harekete geçti.

Ekipler, söz konusu işyerinde yaptıkları aramada 39 şişe gümrük kaçağı içki ile 5.5 litre el yapımı içki buldu. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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