Osmangazi'de O Bölgelerde Sular Kesilecek

BUSKİ, çalışmalar neticesinde 14 Ekim Pazartesi günü Osmangazi ilçesinde su kesinti yaşanacak bölgeleri duyurdu.

Osmangazi'de O Bölgelerde Sular Kesilecek

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
“BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi ve civarında 14 Ekim 2024 (Pazartesi) tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.”

Kaynak: İHA

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