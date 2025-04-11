Osmaneli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hava sıcaklığının birden düşmesiyle yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu. Şubat ve Mart aylarında zaman zaman kış ortasında adeta yaz mevsimi yaşayan Osmaneliler, nisan ayında etkisini gösteren kar yağışı karşısında hayrete düştü.

İlçe merkezinde ve diğer köylerde soğuk hava etkisiyle meyveler don ektisini göstermesi sonuncunda yanarken, yüksek rakımlı olan Ağlan, Adliye, Hisarcık, Boyunkaya, Oğulpaşa ve Belanalan köylerinde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: İHA