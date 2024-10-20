Ortaokul Öğrencilerinden Takdir Toplayan Kan Bağışı

Samsun’da 6.’sı gerçekleştirilen Baruthane Ortaokulu Geleneksel Kan Bağışı Kampanyasına veli ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ortaokul Öğrencilerinden Takdir Toplayan Kan Bağışı

Baruthane Ortaokulu Geleneksel Kan Bağışı Toplama Etkinliği, okulun bahçesinde kurulan stant ve gezici araçlarla yapıldı. Ödüllü kan bağışı kampanyasına öğrenci ve velilerin katkısı yoğun oldu. Yanında kan bağışçısı getiren herkese Türk Kızılay su matarası hediye edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Engin Erdoğan, “Baruthane Ortaokulu Geleneksel Kan Bağışı Kampanyasını 6 yıldır düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Kızılan Bölge Kan Merkezi olarak bölgenin kan ihtiyacını biz karşılıyoruz. Kan ihtiyacı acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Sürekli olarak birilerinin kan bağışı ihtiyacı oluyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile öğrenci ve velilerimizin desteği ile vatandaşlarımızdan kan bağışı temin ediyoruz. Gün sonu hedefimiz 300 ünite bağış toplamak. Bu sayıya da ulaşacağımızı umuyorum” dedi.

Kampanya kapsamında en fazla bağışçı getiren öğrenciye bisiklet hediye edilecek. Ayrıca öğrencilere tekne turu, madalya, kayak merkezi turu, İngilizce dil kursu gibi hediyeler verildi. Öte yandan, en bazla bağışçı getiren sınıfta da çiğ köfte partisi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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