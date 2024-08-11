Ortalık Savaş Alanına Döndü! Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında 'Kemerli' Kavga
Şanlıurfa'da yabancı uyruklar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında yere düşen bir kişi kemer ve tekmelerle darbedildi. Meydan dayağını çevredekiler önledi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde gece saat 23.00 sıralarında ortalık savaş alanına döndü.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir kişiyi aralarına alıp yere düşüren 3 şahıs, kemer ve tekmelerle vurmaya başladı. Çevredekiler araya girerek yerdeki şahsın darp edilmesini engellemeye çalıştı.
Kavga eden taraflardan biri kaçarak uzaklaşırken darp edilen şahıs ise çevredekiler tarafından olay yerinden götürüldü.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: