Ormanlık Alanda Kayboldular; Ekipler Kurtarmak İçin Seferber Oldu

Muğla'da ormanlık alanda iki kişi yolunu kaybetti. 8 kişiden oluşan ekip saatler süren aramanın ardından şahıslara ulaştı.

Ormanlık Alanda Kayboldular; Ekipler Kurtarmak İçin Seferber Oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde sarp ve ormanlık arazide yollarını kaybeden iki şahıs 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kargı mevkii Akvaryum Koyu bölgesinde 2 şahsın sarp ve ormanlık arazide yollarını kaybettikleri, şahıslardan birinin ayağında problem olduğu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Datça MAG AME ekibinden 5 kişilik bir tim ile Jandarmadan 3 kişilik bir ekip bölgeye gönderildi. 3 saatlik bir çalışma neticesinde şahıslar bulunarak güvenli alana getirildi.

Kaynak: İHA

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