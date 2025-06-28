Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu! 18 Şahıs Tutuklandı

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Ordu'da Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Ünye ilçe merkezli 26 adrese eş zamanlı baskın gerçekleşti.

Operasyonda yapılan aramalarda 111,35 gram bonzai, 104 adet sentetik ecza hap, 64,13 gram metamfetamin, 6 adet ecstasy hap, 1,67 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 35 bin 30 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA