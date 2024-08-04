Ordu'da Arazi Kavgası: Ağabeyini Öldürüp İntihar Etti

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Küçük ile kardeşi Serhan Lütfü Küçük arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi Serhan Lütfü Küçük, ağabeyi Sinan Küçük'e tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü Küçük, ardından aynı tabanca ile kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirledi.

Cenazeler, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA