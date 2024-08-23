Ordu'da Ambulans Kazası! Yaralılar Var

Ordu'da hasta nakli yapan bir ambulans virajı alamayarak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da Ambulans Kazası! Yaralılar Var

Ordu’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait olan ve M.C.O.’nun (27) kullandığı 52 RE 451 plakalı ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte L.K.Ü. (27) isimli hemşire, S.O. (80) isimli hasta ve H.O. (72) isimli hasta yakını yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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