Önce Refüje Sonra Trafik Levhalarına Çarptı! Yaralılar Var

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobil önce refüje sonra trafik levhalarına çarptı. Sürüklenen araçta 4 kişi yaralandı.

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Önce Refüje Sonra Trafik Levhalarına Çarptı! Yaralılar Var
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M.B.U. (35) idaresindeki 70 BD 881 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada sürücü M.B.U, eşi E.U. (33) ile çocukları Z.M.U. (7) ve M.S.U. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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