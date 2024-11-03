Ölümle Sonuçlanan Talihsizlik! Lastiği Değiştirirken Kafasına Bijon Anahtarı Fırladı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Metehan Tekin feci şekilde can verdi. Lastiği değiştirdiği sırada bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan Metehan Tekin hayatını kaybetti.

Ölümle Sonuçlanan Talihsizlik! Lastiği Değiştirirken Kafasına Bijon Anahtarı Fırladı

Tokat’ın Erbaa ilçesi Erek Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, evli ve 1 çocuk babası Metehan Tekin idaresindeki 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi’nde seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı.

Ölümle Sonuçlanan Talihsizlik! Lastiği Değiştirirken Kafasına Bijon Anahtarı Fırladı - Resim : 1Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı. Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA

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