Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Okullarda yeni dönemin başlamasıyla birlikte kantinlere dönük denetimler de hız kazandı. Marmaris Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde düzenledikleri denetimde ürünleri tek tek denetledi.

Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelindeki okullarda kantin denetimi başlattı. Öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelendi.

Ekipler kantin denetimlerinde hijyen, gıdaların son tüketim tarihleri, etiketlerin adres ve menşeileri satışa izin verilmeyen ürünlerin kontrolü, fiyat tarifeleri ve etiketler gibi önemli hususları kontrol etti. Öte yandan söz konusu yerlerdeki gıdaların üretimi, hazırlama ve depolama alanları da incelendi.

Denetimlerin yıl boyunca düzenli aralıklarla, Marmaris sınırlarındaki tüm eğitim kurumlarında sürdürüleceği açıklandı.

Kaynak: İHA

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