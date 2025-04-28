Öğrenci-Yazar Buluşmasına Yoğun İlgi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen yazar-öğrenci buluşması büyük ilgi gördü.
Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen öğrenci-yazar buluşmasının konuğu olan Dr. Mehmet Önder Karacaoğlu, öğrencilere yazdığı kitapları tanıtırken, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.
Gerçekleştirilen öğrenci yazar buluşmasına Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Toplantı sonunda yazar Dr. Mehmet Önder Karacaoğlu’na çiçek takdim edildi.
Kaynak: İHA
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