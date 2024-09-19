Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt İşe Tramvayla Gitti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikler kapsamında evinden Odunpazarı Belediyesi’ne tramvay ile gitti. Başkan Kurt, ardından da Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi misafirleri ve Koca Çınar Yaşam Merkezleri müdavimleri ile piknikte bir araya geldi.





BAŞKAN KURT HEMŞEHRİLERİNE TOPLU TAŞIMA KULLANMALARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU



Odunpazarı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Hafta kapsamında yürüyüşler, spor etkinlikleri gerçekleştiren Belediye, son olarak Koca Çınar Yaşam Merkezleri Müdavimleri ve Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi misafirleri için piknik düzenledi. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüşler düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak evinden Odunpazarı Belediyesi’ne tramvay ile gitti. Sabah saatlerinde evinden çıkan Başkan Kurt, tramvay durağına yürüdü. Ardından da tramvaya binerek Odunpazarı Belediyesi durağında indi. Tramvayda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kurt, hemşehrilerine toplu taşımayı kullanmaları için çağrıda bulundu. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade eden Başkan Kurt, “İnsanların toplu taşıtları kullanması, mümkünse yürümesi, daha çok hareket etmesi, daha çok aktivite içinde olması en büyük dileğimiz. Bütün hemşehrilerimin bu noktada toplu taşıta yönelmesini öneriyorum” dedi.



YAŞLI BAKIMEVİ MİSAFİRLERİ İLE PİKNİK YAPTI



Başkan Kurt, gün içinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Koca Çınar Yaşam Merkezleri Müdavimleri ve Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi misafirleri için düzenlenen pikniğe katıldı. Pikniğe Başkan Kurt’un yanı sıra iş insanı Lütfü Yüksel, Dr. Nurten Yüksel, çok sayıda yaşlı bakım merkezi misafiri ve Koca Çınar Yaşam Merkezleri müdavimi katıldı. Başkan Kurt, piknikte Yaşlı Bakım Merkezi misafirleri ve Koca Çınar Yaşam Merkezleri müdavimleri ile yakından ilgilendi. Katılımcıların halini hatırını soran Başkan Kurt, onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Piknikte, Başkan Kurt ve Lütfü Yüksel birer konuşma yaptı.

"DAHA ÇOK YÜRÜMELİ VE SPOR YAPMALIYIZ"



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Başkan Kurt, “Biz de sizleri biraz hareketlendirelim istedik. Hepimiz daha çok yürümeli ve spor yapmalıyız. Hareketsiz kalmak doğru değil. O nedenle öncelikle Koca Çınar Yaşam Merkezi Müdavimlerimiz ve Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi misafirlerimiz hareketli olmalı. Ben sabah belediyeye tramvayla geldim. Mümkün olduğu kadar toplu taşıt kullanmalıyız. Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesi ile hem yürüyeceğiz, hem de birlikte zaman geçireceğiz. Açık havada bol oksijenle piknik yapıp, rahatlayacağız, kışa da hazır olacağız. Hepinize sağlıklı ve dinç günler diliyorum” diye konuştu.

Piknik boyunca saz çalıp birlikte türkü söyleyen Yaşlı Bakımevi misafirleri, çalan oyun havalarına dansları ile eşlik etti. Keyifli bir gün geçiren Yaşlı Bakımevi Misafirleri, Başkan Kurt ve Yüksel ailesine kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: İHA