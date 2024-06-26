O ilde yaşayanlar dikkat! 3 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlar haricinde denize girmek yasaklandı.

O ilde yaşayanlar dikkat! 3 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2024 tarihinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kale, MTA ve Çuhallı plajları haricinde Akçakoca'da denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kale, MTA ve Çuhallı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın belirtilen plajlar haricinde denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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