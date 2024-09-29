O İlde Ulaşıma Zam!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; "Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan akaryakıt, bakım, yedek parça giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu ulaşım fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluşmuştur. Yeni tarifeye göre, tam bilet 20 TL, indirimli bilet 11 TL olarak belirlenmiştir. Toplu taşımayı düzenli ve sık kullanan yolcularımız için oluşturulan avantajlı abonman kartlardan; aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 300 TL (1 biniş 2 TL), yine 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet 860 TL (1 biniş 5,7 TL) olarak belirlenmiştir. Aktarma şartları ve tarifeleri ile İlçe toplu ulaşım tarifelerinde de düzenlemeye gidilmiş olup güncel tarifeler 30.09.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

Kaynak: İHA