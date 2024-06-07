O ilçede kurbanlık satışına yasak geldi! Alanlar tedirgin...

Seferihisar'ın Turgutlu Mahallesi'nde bulunan bir damda 5 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 kilometrelik bir alanda kurban satışını yasakladı.

Yasaklanan bölge Seferihisar'ın yanı sıra Urla'nın bazı bölgelerini de 15 gün süre ile hayvan giriş ve çıkışının yasaklandı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız ise konuyla ilgili konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Seferihisar ilçesi Turgutlu Mahallesinde bulunan bir damda bulunan büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edildiğini, bu kapsamda 10 kilometreyi kapsayan alanda kalan Urla'da önceden belirlenen garaj arkasındaki kurban satış yerinde satış yapılmayacağını belirterek; Urla'nın Bademler, Hacı İsa, Altıntaş, Kuşçular, Ovacık, Sıra, Yenikent, Naipli, Camiatik, Yenice, Yelaltı, Yaka ve Rüstem mahallelerinin gözetim bölgesine katıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA