Nusret Kaya Tırmanış Şenliği’nde Doğa ve Spor Buluştu

Balıkesir’in Nusret Kayalıkları’nda düzenlenen Nusret Kaya Tırmanış Şenliği, Türkiye’nin dört bir yanından dağcıları bir araya getirdi. Tırmanış, kamp ve doğa etkinlikleriyle dolu şenlik, hem spor hem de sosyal kaynaşma platformu oldu.

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Nusret Kaya Tırmanış Şenliği’nde Doğa ve Spor Buluştu

Balıkesir’in doğal tırmanış parkurlarından Nusret Kayalıkları’nda bu yıl da Nusret Kaya Tırmanış Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. İlk olarak 2018’de başlayan ve her yıl artan ilgiyle karşılanan şenlik, İzmir, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ankara gibi illerden ve çeşitli üniversite dağcılık kulüplerinden sporcuları buluşturdu. Dağcılık camiasında önemli bir yer edinen etkinlik, tırmanışın yanı sıra kamp, doğa yürüyüşleri, ateş başı sohbetleri ve müzikli etkinliklerle katılımcılara doğayla iç içe bir deneyim sundu.

Balıkesir Üniversitesi Dağcılık ve Kaya Tırmanışı Topluluğu (BAÜDAKS) adına konuşan organizasyon komitesi, “Bu şenlik, gençleri doğa sporlarına teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve dağcılık kültürünü yaymak için düzenleniyor. Nusret Kayalıkları’nın tanıtımına da katkı sağlıyoruz. Katılımın her yıl artması bizi mutlu ediyor” dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, yeni başlayanlar için temel tırmanış eğitimleri verilirken, deneyimli sporcular zorlu rotalarda yeteneklerini sergiledi. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu şenlik, doğa ve spor tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı.

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Kaynak: İHA

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