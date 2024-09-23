Nusaybin'de Kömür Yüklü Tır Devrildi Sürücü Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

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Nusaybin'de Kömür Yüklü Tır Devrildi Sürücü Yaralandı

M.İ.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tır, Nusaybin'in Odabaşı Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü M.İ.B, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kömürlerin bulunduğu çuvallar yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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