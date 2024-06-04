Nişan merasimi dönüşü acı kaza! 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır’dan nişan töreninden döndüğü sırada meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde yaşayan Tanya Aybar (50), Diyarbakır’dan nişan töreninden döndüğü sırada Reşadiye yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Aybar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada 21 gündür tedavi gören Aybar, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Aybar’ın cenazesi, Van’dan karayolu ile Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesi Yılmaz Mahallesi'ne getirildi. Aybar'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: İHA