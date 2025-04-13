Nisan Karı Hayatın Akışını Aksattı

Sinop’un Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı noktalarda köy yolları ulaşıma kapandı.

Çangal mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, ulaşmak istedikleri yerlere yürüyerek gitti. Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği noktalarda insanların kapalı olan yolda yürüdükleri anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Nisan ayının ortalarında etkili olan ve yağışın devam ettiği Ayancık ilçesinde kar yağışı ile birlikte sürü halinde gezen kazlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA