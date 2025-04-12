Nisan Ayında Yağan Kar Köy Yollarını Kapattı

Nisan ayında yağan kar Muşluları şaşırttı. Beklenmedik şekilde yağan kar, yüksek kesimlerdeki köylere ulaşımı da aksattı.

Nisan Ayında Yağan Kar Köy Yollarını Kapattı

Bulanık’ta etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, özellikle Varto ve Erzurum Karayolunu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan, nisan ayında kar yağışı beklemediklerini dile getiren vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muş Kar Yağışı
Zirai Don Tehlikesini Öyle Bir Yöntemle Atlattı ki... Duyan Şaştı Kaldı Zirai Don Tehlikesini Öyle Bir Yöntemle Atlattı ki... Duyan Şaştı Kaldı
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Ünü Sınırları aşan Tunceli'nin Ukukale Dutunu Don Vurdu Ünü Sınırları aşan Tunceli'nin Ukukale Dutunu Don Vurdu
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?