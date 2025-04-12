Nisan Ayında Yağan Kar Köy Yollarını Kapattı
Nisan ayında yağan kar Muşluları şaşırttı. Beklenmedik şekilde yağan kar, yüksek kesimlerdeki köylere ulaşımı da aksattı.
Bulanık’ta etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, özellikle Varto ve Erzurum Karayolunu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Öte yandan, nisan ayında kar yağışı beklemediklerini dile getiren vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını ifade etti.
Kaynak: İHA