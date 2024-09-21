Nilüfer'de Otluk Alanda Yangın

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

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Nilüfer'de Otluk Alanda Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İrfaniye Mahallesi yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bölgeye önceden bırakılan atık kauçuk yığınlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgeye geldi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

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