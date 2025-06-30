Niğde’de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Kişi Tutuklandı

Niğde’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde’de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Kişi Tutuklandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çeşitli adreslerde ve araçlarda aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 106,44 gram uyuşturucu madde ile 322 adet sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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