Niğde’de Soba Zehirlenmesi: 4'ü Çocuk 5 Kişi Hastanelik Oldu
Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.
Niğde’nin Çiftlik ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlçe hastanesinde ilk tedavileri yapılan 5 kişi ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA