Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Niğde’de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait araçlarda arama yaptı.
Gerçekleştirilen aramalarda 150 kilogram tütün, 89 adet kaçak malzeme ve halk sağlığını tehdit eden 702 adet ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.
Kaynak: İHA
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