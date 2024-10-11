Niğde'de Gastronomi Festivali Kapılarını Açtı

Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Niğde Belediyesi davul ritim kursiyerlerinin gösterisinin ardından konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin on bin yıllık tarihi geçmişiyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Jeopolitik konumu itibarıyla Niğde'nin birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığı için gastronomi açısından zengin olduğunu belirten Çelik, "Niğde'de şu an coğrafi işaret alan 6 ürünümüz var. Bunların içinde Bor söğürmesi ve Niğde tavası da var. Şunu da rahatlıkla ifade etmek isterim ki coğrafi işaret alabilecek 40'a yakın yemek türümüz var. Bundan sonraki süreçte Ticaret Odası Başkanlığımızın da destek ve katkılarıyla Niğde'mizi gastronomi anlamında da Türkiye'de en önemli illerden bir tanesi haline getirmek için çaba göstereceğiz." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de düzenledikleri festivallerle Niğde'nin gastronomisini, tarihi ve kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.

Bu sene festivalde 250'nin üzerinde çadır kurulduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bu organizasyonun bütçesinin neredeyse tamamını katılan esnafımız karşılıyor. Kamuya hiçbir yük getirmeden şehrimizde 9 gün sürecek bir festival gerçekleştiriyoruz. Bütün esnafımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra kadın kooperatiflerinin stantlarını ve yöresel sokak lezzetlerinin tanıtıldığı stantları gezdi, vatandaşlara patates kızartması ikram etti.

19 Ekim Cumartesi günü sona erecek festival kapsamında, akşam şarkıcı Tuğçe Kandemir konser verecek.

Kaynak: AA