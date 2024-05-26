Otelde şüpheli ölüm! Genç kadın 5'inci kattan düşerek öldü

Niğde Merkez El Hacı Mahmut Caddesi’nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki İ.Ö. ile 25 yaşındaki oda arkadaşı M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ö. bilinmeyen bir nedenle otelin 5. katında kaldığı odanın penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından İ.Ö’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otelde kalan bir müşteri, genç kadının otel odasında bir kadınla tartışma yaşadığını ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından düştüğünü ileri sürdü.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.Ö'nün cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA