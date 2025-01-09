Nevşehir’deki Kazada Ölen Baba ile Oğlu Defnedildi

Nevşehir’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burhan Çelik (65) ile oğlu Osman Çelik (41), toprağa verildi.

Nevşehir’deki Kazada Ölen Baba ile Oğlu Defnedildi

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğala köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki 50 ADR 772 plakalı otomobil ile Ali K. yönetimindeki 50 AK 167 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Osman Çelik ile babası Burhan Çelik, hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ali K. ile yanındaki Yaşar K., Muhammed K. ve Metin Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir’deki Kazada Ölen Baba ile Oğlu Defnedildi - Resim : 1

BABA VE OĞLU DEFNEDİLDİ

Sürücü Osman Çelik ile demircilik işi yapan babası Burhan Çelik'in otopsi işlemleri tamamlandı. Baba ile oğlun cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Derinkuyu ilçesi Doğala köyüne getirildi. Cenazeler burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Nevşehir’deki Kazada Ölen Baba ile Oğlu Defnedildi - Resim : 2


Kaynak: DHA

Bursa’da Karı Koca Birbirine Girdi! Biri Bıçakla, Diğeri Tencereyle Saldırdı Biri Tencere Diğeri de Bıçakla Yaraladı
Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
Malatya'da Uyuşturucuya Geçit Yok, 14 Tutuklama Malatya'da Uyuşturucuya Geçit Yok, 14 Tutuklama