Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı

Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA