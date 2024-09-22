Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
Nevşehir'de Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, 15'i turist olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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