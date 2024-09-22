Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı

Nevşehir'de Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, 15'i turist olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı

Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
Arı Kovanına Çomak Soktu, Yediği Bal Sonu Oldu! Talihsiz Adam Feci Şekilde Can Verdi Arı Kovanına Çomak Soktu, Yediği Bal Sonu Oldu!
Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Yavru Kedileri Poşete Koyup Ölüme Terk Ettiler Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Kedileri Poşete Koyup...
Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor