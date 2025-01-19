Nesli Tükenme Tehdidi Altında! Bayburt'ta Ortaya Çıktı, Görenler İnanamadı

Nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak Bayburt’un Sırakayalar köyünde güvenlik kameralarına yakalandı.

Nesli Tükenme Tehdidi Altında! Bayburt'ta Ortaya Çıktı, Görenler İnanamadı

Bayburt’un Sırakayalar köyünde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Sırakayalar köyünün içerisine gece saatlerinde giren vaşak güvenlik kamerasına yansıdı. Köyde yiyecek arayan vaşak insanlar fark etmeden kendini kaybettirdi.

Kaynak: İHA

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