Nemrut Develeri Koruma Altına Alınıyor

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Krater Dağı’ndaki ‘Nemrut Develeri’ olarak bilinen 26 kayaç yapının bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek, bu eşsiz doğal oluşumun korunması ve geleceğe aktarılması için çalışma başlatılacağını duyurdu.

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Nemrut Develeri Koruma Altına Alınıyor

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Krater Dağı çıkışında yer alan ve halk arasında ‘Nemrut Develeri’ olarak bilinen 26 kayaç yapının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’nun eşlik ettiği ziyarette, volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaçların görsel şölen sunduğunu belirten Vali Karakaya, bölgenin korunarak geleceğe aktarılması için çalışmalar başlatılacağını açıkladı.

Bölgenin sit alanı olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bitlis, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla eşsiz bir destinasyon. 15. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen volkanik patlama sonrası oluşan 26 kayaç yapı, halk arasında ‘Nemrut Develeri’ olarak anılıyor ve yöresel efsanelerle zenginleşiyor. Bu alanı, milli park ve jeopark çalışmaları kapsamında değerlendirerek, vatandaşlarımızın sevdikleriyle ziyaret etmekten mutluluk duyacağı bir bölge haline getireceğiz” dedi.

Karakaya, kayaçların koruma altına alınarak kültürel, tarihi ve doğal değerlerin korunacağını ifade ederek, “Koruma-kullanma dengesi içinde, bilimsel yöntemlerle çalışacağız. Herkesi, yeryüzü cenneti Bitlis’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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