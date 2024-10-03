Nehirden Erkek Cesedi Çıktı

Fırat Nehri’nin geçtiği Şanlırurfa’nın Birecik ilçesinde, nehrin kıyısına erkek cesedi vurdu.

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Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde sahil yolunda yürüyen vatandaşlar, Fırat Nehri kıyısında bir ceset fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin yaklaşık 60-65 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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