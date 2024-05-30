Nefes almakta zorluk çeken kediye burun estetiği yapıldı

Burun deliklerinin dar olması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 1,5 yaşındaki "Yulaf" isimli kedi, burun operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Son Güncelleme:
> <

Sivas'ta Ataberk Dursun, Scottish cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle veteriner hekim İbrahim Özmen'e başvurdu. Özmen, yaptığı kontrollerde burun yapısı dar olan kedinin burun operasyonuna karar verdi. Başarılı operasyon geçiren Yulaf, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yulaf'ın operasyonla burun kanallarını genişlettiklerini söyledi. Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Özmen, "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabi ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor" dedi.

Nefes almakta zorluk çeken kediye burun estetiği yapıldı - Resim : 1

Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle kliniğe getirildiğini anlatan Özmen, şunları kaydetti:

"Bu durum, dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanallarını operasyonla genişlettik. Durumu gayet iyi, biraz ödemi var ve onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı artacak, çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak."

Kaynak: AA

Etiketler
burun ameliyatı estetik Kedi Sivas
Son Güncelleme:
Sandık Kokusu yine herkesi ters köşe yapacak! Show TV'den beklenmedik hamle Sandık Kokusu yine herkesi ters köşe yapacak! Show TV'den beklenmedik hamle
Soda mı yoksa maden suyu mu? Uzmanlar hangisi faydalı açıkladı Soda mı yoksa maden suyu mu? Uzmanlar hangisi faydalı açıkladı
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında can kaybı yükseliyor Mersin'deki zincirleme trafik kazasında can kaybı yükseliyor
Bursa'da akraba dehşeti! Baba-oğlu vurdular Bursa'da akraba dehşeti! Baba-oğlu vurdular
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu
En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
O kentte yaşayan öğrencilere müjde! Ulaşım ücreti 12,5 liradan 1 liraya düşürüldü Öğrenci ulaşım ücreti 1 TL'ye düşürüldü
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 9 il için sarı kodlu alarm! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı