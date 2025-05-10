Nazilli’de Şüpheli Ölüm: Güngör Bidav Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu

Aydın Nazilli’ye bağlı Hasköy Mahallesi’nde 63 yaşındaki Güngör Bidav, evinin bahçesinde iple asılı halde ölü bulundu. İlk incelemeler intihar şüphesini işaret ederken, soruşturma devam ediyor.

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Nazilli’de Şüpheli Ölüm: Güngör Bidav Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesi kırsal Hasköy Mahallesi’nde, 10 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki Güngör Bidav, yakınları tarafından evinin bahçesinde iple asılı halde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Güngör Bidav’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın katılımıyla yapılan ilk incelemelerde, Bidav’ın kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Bidav’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bidav’ın ölümü, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, jandarma olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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