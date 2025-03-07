Nazilli Belediyesi’nden Metruk Binalara Yıkım Hamlesi

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstiklal, Zafer ve Dumlupınar Mahalleleri'nde tespit edilen 4 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Ömrünü tamamlamış, görüntü kirliliğine neden olan ve güvenliği tehdit eden binaların ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri, ilgili bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerini alarak yıkım işlemini tamamladı. Yıkım sırasında mahalle sakinlerinin tozdan etkilenmemesi için sulama çalışmaları da yapıldı.

Kaynak: İHA