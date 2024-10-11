Nazilli Belediyesi Kış Gelmeden Yeşilyurt Mahallesi’nde Yolları Yeniledi

Nazilli Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, mahalle sakinlerinin gerçekleştirilen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kış ayları öncesi mevcut yolun yenilenmesiyle vatandaşların mağduriyetten kurtulduğunun da altını çizdi.

Kilit parke taşı döşemesi yapılarak yaya ve araç trafiğine açılan yolun hayırlı olmasını temenni eden Muhtar Teyfur, “Mahallemizdeki yolumuz ekipler tarafından çok güzel bir şekilde yapılıyor. Yolumuz 600 metrekare civarında genişliğe sahip. Başkanımıza, müdürümüze, çalışan arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 120 metre uzunluktaki yolumuz eski kötü görünümünden belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtulmuş oldu” dedi.

Kaynak: İHA