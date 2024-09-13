Narin’in Adı, Konak’ta Yaşatılacak

Konak Belediyesi’nin kente kazandıracağı Kocakapı’daki yeni parka, Narin Güran’ın adının verilmesi için resmi süreci başlatan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ta Narin’imizin adını yaşatmak, hem de çocukların oyunlar oynadığı bir parkta yaşatmak istedik ve bunun için süreci başlattık” dedi.

Konak Belediyesi, Kocakapı Mahallesi 1041/3 Sokak’ta yapım çalışmaları süren yeni parka, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin’in adının verilmesi için resmi süreci başlattı. Parka Narin'in adının verilmesi, başkanlık önergesiyle Konak Belediye Meclisi gündemine taşınarak meclisin oylamasına sunulacak.

Başkan Mutlu, “Parklarımız herkes için ama önce çocuklarımız için var. Onların özgürce oyun oynaması, yüzlerinin hep gülmesi için olanca çabamız. Çünkü çocukların, çocukluklarını doyasıya yaşamaları gerekiyor. Mutlu çocuklardır mutlu, sağlıklı bir toplumu yaratacak olan. Ancak maalesef acı haberler, acı olaylar o mutluluğu, o gülen yüzleri soldurabiliyor. Narin’imizde bu acıyı çok derinden hissettik. Biz Konak’ta Narin’imizin adını yaşatmak, hem de çocukların oyunlar oynadığı bir parkta yaşatmak istedik ve bunun için süreci başlattık” diye konuştu.

Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerinde oluşturulacak parkta yeni nesil ahşap oyun gruplarının yer aldığı bir çocuk oyun alanı oluşturulacak. Parkın çimleri ve yeşil dokusu otomatik sulama sistemiyle korunacak. Çınar ağaçlarının gölge yapacağı parktaki oturma alanları modern dizayn edilmiş parkletler ile oluşturulacak.

Kaynak: ANKA