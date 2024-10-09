Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye Gelişinin 87'nci Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Nazilli ilçesine gelişinin 87'nci yıl dönümü ve Sümerbank Basma Fabrikası'nın açılışının yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Son Güncelleme:
Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye Gelişinin 87'nci Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Kutlamalar İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Nazilli Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy, siyasi parti ve STK temsilcileri, Muharip Gaziler Nazilli Şubesi, Nazilli Kuva-yi Milliye Derneği üyeleri, kurum ve daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye Gelişinin 87'nci Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Resim : 1

Kortej yürüyüşü ile belediye meydanında birinci bölümü tamamlanan etkinlikler, Sümerbank Müzesi'nin gezilmesi ve Gıdı Gıdı Tren İstasyonu önünde protokol üyelerinin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları ile devam etti.

Üniversiteli Gençler Halaya DoyduÜniversiteli Gençler Halaya DoyduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu
Zorlu Mücadele Nefesleri Kesti! Isparta'da UMKE ve AFAD Tatbikatı Zorlu Mücadele Nefesleri Kesti! Isparta'da UMKE ve AFAD Tatbikatı
İstanbul'da Medikal Malzeme Üretimi Yapan Atölyede Yangın! İnceleme Başlatıldı İstanbul'da Medikal Malzeme Üretimi Yapan Atölyede Yangın
Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor