Muş'ta Sel Felaketi: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Muş Malazgirt'te etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Birçok tarım arazisi sel sular altında kalırken 22 yaşındaki genç kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

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Muş'ta Sel Felaketi: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve sele neden oldu.

Sel felaketi sonucunda birçok tarım arazisi sular altında kalırken, 22 yaşındaki Nazar Karataş isimli genç kadın da sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Nazar Karataş'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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