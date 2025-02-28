Muş’ta 12 Bin Kişilik İmam-ı Şafi Camisi İbadete Açıldı

Muş'ta hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen ve 12 bin kişilik kapasitesiyle dikkat çeken İmam-ı Şafi Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Yaklaşık 10 yıl süren inşaat sürecinin ardından tamamlanan camide ilk cuma namazını Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Açılış törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, caminin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün gerçekten çok güzel bir gün yaşıyoruz. Muş’a ve bölgeye büyük bir değer katacak muhteşem bir cami inşa edildi. Hem iç mekânda 8 bin, hem de dış alanda toplamda 12 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği geniş ve ferah bir alan sağlandı.” dedi.

Kaynak: İHA