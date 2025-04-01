Muş Ovası’nda Bahar Huzuru: Kuzu ve Kuşların Uyumu Görenleri Büyüledi

Günlerdir merada kalan koyun sürüsünün çevresinde dönen sığırcıklar, adeta dans edercesine koyunların üzerinde süzüldü. Kuşlarla koyunlar arasındaki bu sıra dışı uyum, görenleri şaşırttı. Karabeyli çoban Mikail Kaya, sabah saatlerinde koyunları meraya çıkardıklarında kuşların da onlara eşlik ettiğini söyledi.

Kaya, "Bu sığırcıklar sabah bizimle birlikte geliyor, koyunların üzerinde uçarak sanki dans ediyorlar. Akşam olduğunda koyunlarla birlikte dönmüyorlar ama ertesi sabah yine bizimle beraber meraya geliyorlar. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum ama bu manzara gerçekten çok güzel" dedi.

Kaynak: İHA