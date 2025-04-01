Muş Ovası’nda Bahar Huzuru: Kuzu ve Kuşların Uyumu Görenleri Büyüledi
Muş Ovası, baharın gelişiyle birlikte yeniden hayat buldu. Doğanın uyanışıyla birlikte kuzu sesleri ve kuş cıvıltıları, bölgeye gelenleri adeta büyüledi. Karabey Köyü’nde gökyüzünü süsleyen göçmen kuşlar, otlayan koyunlara eşlik ederek ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.
Günlerdir merada kalan koyun sürüsünün çevresinde dönen sığırcıklar, adeta dans edercesine koyunların üzerinde süzüldü. Kuşlarla koyunlar arasındaki bu sıra dışı uyum, görenleri şaşırttı. Karabeyli çoban Mikail Kaya, sabah saatlerinde koyunları meraya çıkardıklarında kuşların da onlara eşlik ettiğini söyledi.
Kaya, "Bu sığırcıklar sabah bizimle birlikte geliyor, koyunların üzerinde uçarak sanki dans ediyorlar. Akşam olduğunda koyunlarla birlikte dönmüyorlar ama ertesi sabah yine bizimle beraber meraya geliyorlar. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum ama bu manzara gerçekten çok güzel" dedi.
Kaynak: İHA
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