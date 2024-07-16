Muğla'da Yıldırım Kabusu: Bir Günde 11 Yangın Çıktı

Muğla'nın 3 ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan 11 orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Muğla'da Yıldırım Kabusu: Bir Günde 11 Yangın Çıktı

Muğla'nın 3 ilçesinde bugün sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 11 noktada orman yangını çıktı. Yangınlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Milas, Kavaklıdere ile Yatağan ilçelerinde bugün sağanak etkili oldu.Yağış sırasında 3 ilçede 11 noktada, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahale etti.Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarda 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Muğla'da Yıldırım Kabusu: Bir Günde 11 Yangın Çıktı - Resim : 1

YILDIRIM KAYNAKLI YANGINLAR ARTIYOR

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-13 Temmuz'da Muğla ve ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı.

Yıldırım isabet eden 20 bölgede orman yangınının meydana geldi. Yangınlar karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: DHA

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