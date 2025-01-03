Muğla'da Yağış Alarmı: Su Baskınlarına Dikkat

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden, Muğla’nın Ula, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.01.2025 Cuma gece saatlerinden itibaren Muğla il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman civarlarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve zaman zaman aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kaynak: İHA