Muğla'da Yağış Alarmı: Su Baskınlarına Dikkat

Muğla’nın 5 ilçesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin açıklamasında, su baskını, sel, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Muğla'da Yağış Alarmı: Su Baskınlarına Dikkat

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden, Muğla’nın Ula, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.01.2025 Cuma gece saatlerinden itibaren Muğla il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman civarlarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve zaman zaman aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Kaynak: İHA

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