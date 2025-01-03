Muğla'da Yağış Alarmı: Su Baskınlarına Dikkat
Muğla’nın 5 ilçesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin açıklamasında, su baskını, sel, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden, Muğla’nın Ula, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.01.2025 Cuma gece saatlerinden itibaren Muğla il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman civarlarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve zaman zaman aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kaynak: İHA
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