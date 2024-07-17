Muğla'da Trajik Kaza: Bebeğini Kucağına Alamadan Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Temmuz günü meydana gelen trajik bir kazada, 37 haftalık hamile Pınar Kaya hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Kaya, sezaryenle dünyaya getirdiği kız bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti.

Muğla'da Trajik Kaza: Bebeğini Kucağına Alamadan Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, 37 haftalık hamile Pınar Kaya hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Kaya, sezaryenle dünyaya getirdiği kız bebeğini kucağına alamadan hayata veda etti. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

8 Temmuz 2024 günü saat 17.30 sıralarında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Düğerek Mahallesi'nden Menteşe yönüne seyir halinde olan Pınar Kaya yönetimindeki 48 AB 178 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaya'nın kullandığı araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Pınar Kaya, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 37 haftalık hamile olduğu öğrenilen Kaya, burada acil sezaryen ile dünyaya kız bir bebek getirdi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Pınar Kaya, 9 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybeden Kaya'nın ölümü ile yakınları büyük bir acı yaşadı.

Sezaryenle dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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